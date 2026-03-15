Tedesco'dan Sadettin Saran'a telefon! Bunu kimse bilmiyordu: İşte krizin perde arkası

Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası Fenerbahçe’de yönetim ve teknik heyet arasında kritik görüşmelerin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’de son sırada bulunan Fatih Karagümrük’e deplasmanda 2-0 yenilen Fenerbahçe’de moraller bozulurken, mağlubiyetin ardından kulüp içinde kritik gelişmeler yaşandı. Lider Galatasaray’ın 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde yönetim ve teknik heyet arasında dikkat çeken görüşmeler yapıldı.

STATTA ACİL TOPLANTI

Karagümrük karşısında alınan yenilginin hemen ardından Fenerbahçe yönetimi statta acil kodlu bir toplantı gerçekleştirirken yönetim teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam etme kararı aldı.

TEDESCO'DAN SARAN'A TELEFON

Fenerbahçe’de son bir ayda yaşanan gelişmeler de gün yüzüne çıktı. İddialara göre Domenico Tedesco, Sadettin Saran’ın basına yaptığı açıklamaların ardından başkanı telefonla aradı. Saran’ın "Futboldan memnun muyuz, çok değiliz. Bunu da kendi aramızda masaya yatıracağız" sözleri üzerine Tedesco’nun rahatsızlığını dile getirdiği belirtildi.

İtalyan teknik adamın görüşmede başkana "Bu açıklamalarınızla hem ben hem de oyuncularım zor durumda kaldı" dediği öğrenildi.

DEVİN ÖZEK'İN RAPORU...

Kulüpte tartışılan bir diğer konu ise ara transfer dönemindeki planlama oldu. Devin Özek’in o süreçte yönetime sunduğu raporun transfer stratejisinde belirleyici olduğu öne sürüldü.

En-Nesyri ve Duran ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe’nin Sörloth, Lookman ve Nunez gibi golcülerle temas kurduğu ancak bu girişimlerin sonuçlanmadığı ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetimin daha sonra golcü transferinden vazgeçerek tüm odağını N'Golo Kante transferine çevirdiği ve bu kararın alınmasında Devin Özek’in raporunun etkili olduğu iddia edildi.

