Tedesco'dan yönetime rapor! Herkesi ters köşe yaptı: Takımda kalsın!

Fenerbahçe’nin tecrübeli orta saha oyuncusu Fred için ülkesinden gelen ilgi giderek büyüyor. Son olarak Flamengo’nun, başarılı futbolcuyu kadrosuna katmak adına resmi adımlar atmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Sambacı yıldızla daha önce Internacional ve Atletico Mineiro’nun da ilgilendiği bilinirken, Brezilya kulüplerinin takibi hız kesmeden sürüyor.

TEKNİK HEYETİN RAPORU: “KALMALI”

Sarı-lacivertli yönetim, 32 yaşındaki oyuncu için gelecek yüksek seviyedeki teklifleri değerlendirmeye açık olsa da teknik direktör Tedesco’nun bakış açısı farklı.

Deneyimli çalıştırıcı, raporunda Fred’in takımda tutulması gerektiğini vurgularken, yıldız ismin takım içi denge ve oyun kurgusundaki rolünün altını çiziyor. Tedesco’nun, 'kalmalı' şeklindeki görüşünü yönetime net biçimde ilettiği ifade ediliyor.

GELECEĞİ PERFORMANSA BAĞLI

Fenerbahçe cephesinde Fred’in geleceğine dair yol haritası, oyuncunun önümüzdeki haftalarda ortaya koyacağı performansa göre şekillenecek. Yönetim, hem teknik ekibin taleplerini hem de oyuncuya gelen tekliflerin seviyesini değerlendirerek karar verecek.