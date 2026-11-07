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Tedesco isyan etmişti! Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de ilk hamlesini oraya yaptı

Fenerbahçe'de göreve başlayan Emre Belözoğlu, takımın saha içindeki eksiklerinin yanı sıra Samandıra'daki çalışma ortamıyla ilgili de harekete geçti. Sarı-lacivertli teknik adamın ilk antrenmanından itibaren üzerinde durduğu konu dikkat çekti.

Tedesco isyan etmişti! Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de ilk hamlesini oraya yaptı
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu, Samandıra'daki ilk adımlarından birini attı. Genç teknik adamın, Domenico Tedesco döneminde gündeme gelen bir sorunu çözmek için talimat verdiği öne sürüldü.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SAMANDIRA'YA İLK MÜDAHALE

Tedesco isyan etmişti! Emre Belözoğlu Fenerbahçe de ilk hamlesini oraya yaptı 1

Gazeteci Alper Yemeniciler'in aktardığına göre Emre Belözoğlu, Samandıra'daki antrenman sahalarının çevreden izlenebilmesi sorununa çözüm bulunmasını istedi. Geçen sezon Domenico Tedesco'nun da şikayet ettiği konu için yeni bir sistem kurulması talimatını verdi.

ANTRENMANLAR DIŞARIDAN İZLENEMEYECEK

Tedesco isyan etmişti! Emre Belözoğlu Fenerbahçe de ilk hamlesini oraya yaptı 2

Belözoğlu'nun talimatıyla antrenman sahasının çevresine file sistemi kurulması için çalışma başlatıldı. Direklerle yukarıya taşınacak sistem sayesinde çevredeki mahalleden antrenmanların görülmesinin engellenmesi hedefleniyor.

TEDESCO'NUN ŞİKAYET ETTİĞİ SORUNU ÇÖZMEK İSTEDİ

Tedesco isyan etmişti! Emre Belözoğlu Fenerbahçe de ilk hamlesini oraya yaptı 3

Domenico Tedesco, geçtiğimiz sezon Samandıra'daki antrenmanların çevreden izlenebilmesini gündeme getirmişti. Emre Belözoğlu'nun ise kulüpteki geçmişinden de yararlanarak bu soruna ilk günden müdahale ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Belözoğlu fenerbahçe Domenico Tedesco
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