Tedesco isyan etmişti! Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de ilk hamlesini oraya yaptı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu, Samandıra'daki ilk adımlarından birini attı. Genç teknik adamın, Domenico Tedesco döneminde gündeme gelen bir sorunu çözmek için talimat verdiği öne sürüldü.
Gazeteci Alper Yemeniciler'in aktardığına göre Emre Belözoğlu, Samandıra'daki antrenman sahalarının çevreden izlenebilmesi sorununa çözüm bulunmasını istedi. Geçen sezon Domenico Tedesco'nun da şikayet ettiği konu için yeni bir sistem kurulması talimatını verdi.
Belözoğlu'nun talimatıyla antrenman sahasının çevresine file sistemi kurulması için çalışma başlatıldı. Direklerle yukarıya taşınacak sistem sayesinde çevredeki mahalleden antrenmanların görülmesinin engellenmesi hedefleniyor.
Domenico Tedesco, geçtiğimiz sezon Samandıra'daki antrenmanların çevreden izlenebilmesini gündeme getirmişti. Emre Belözoğlu'nun ise kulüpteki geçmişinden de yararlanarak bu soruna ilk günden müdahale ettiği belirtildi.
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