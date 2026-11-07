Tedesco isyan etmişti! Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de ilk hamlesini oraya yaptı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu, Samandıra'daki ilk adımlarından birini attı. Genç teknik adamın, Domenico Tedesco döneminde gündeme gelen bir sorunu çözmek için talimat verdiği öne sürüldü.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SAMANDIRA'YA İLK MÜDAHALE

Gazeteci Alper Yemeniciler'in aktardığına göre Emre Belözoğlu, Samandıra'daki antrenman sahalarının çevreden izlenebilmesi sorununa çözüm bulunmasını istedi. Geçen sezon Domenico Tedesco'nun da şikayet ettiği konu için yeni bir sistem kurulması talimatını verdi.

ANTRENMANLAR DIŞARIDAN İZLENEMEYECEK

Belözoğlu'nun talimatıyla antrenman sahasının çevresine file sistemi kurulması için çalışma başlatıldı. Direklerle yukarıya taşınacak sistem sayesinde çevredeki mahalleden antrenmanların görülmesinin engellenmesi hedefleniyor.

TEDESCO'NUN ŞİKAYET ETTİĞİ SORUNU ÇÖZMEK İSTEDİ

Domenico Tedesco, geçtiğimiz sezon Samandıra'daki antrenmanların çevreden izlenebilmesini gündeme getirmişti. Emre Belözoğlu'nun ise kulüpteki geçmişinden de yararlanarak bu soruna ilk günden müdahale ettiği belirtildi.