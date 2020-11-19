YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.11.2020 16:08 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 farklı adrese operasyon yapıldı.

Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 farklı adrese operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda N.Ö., B.S., S.T., ve R.Y., isimli 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonun düzenlendiği adreslerde çek, senet ve 2 adet ise pompalı av tüfeği ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan 4 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan N.Ö., ile S.T., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.Y., ve B.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman Namaz Vakitleri 19 Kasım Perşembe

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
12:17
İkindi
14:57
Akşam
17:20
Yatsı
18:39

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Perşembe

Karagöz Eczanesi
Merkez
Ünsal Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Nergiz Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Armağan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.