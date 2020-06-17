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Tefecilik operasyonunda 1 kişi tutuklandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.06.2020 17:54 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilik yaptıkları iddia edilen A.B., ile C.S., isimli iki kişi yakalandı.

Adıyaman’da, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilik yaptıkları iddia edilen A.B., ile C.S., isimli iki kişi yakalandı. Kişiler daha sonra emniyet müdürlüğüne götürülerek ifadeleri alındı. Burada işlemleri tamamlanan her A.B., ile C.S., daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Adliyeye çıkarılan kişilerden A.B., isimli kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken C.S., isimli kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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