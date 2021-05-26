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Tefecilik yaparak mağdurların mal varlıklarını üzerlerine geçirdikleri iddia edilen suç şebekesi çökertildi

26.05.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 16 mağdura boş senet imzalatıp borçlarından fazla miktarlar yazdıkları, ödeme olmayınca da icraya verip yaklaşık 150 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı

Bursa'da tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde bir kişinin başına silah dayanarak tehdit edildiği ve zorla boş senet imzalatıldığı iddiası üzerine jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığının yürüttüğü soruşturmada, suçun örgütlü olarak işlendiği belirlendi.

Yaklaşık 5 ay süren planlı inceleme ve araştırmalar sonucu 16 mağdur ve bu kişilerin mağduriyetine ilişkin olaylara karışan 39 şüpheli tespit edildi.

Yaşları 60 ve üzeri olanları hedef seçen organize suç örgütünün baskı, cebir ve şiddet kullanarak faizli borç verdiği, bunun karşılığında boş senetlere mağdurların ödemesi mümkün olmayan meblağlar yazarak haklarında icra takibi başlattıkları ve bu kişilere ait mal varlıklarını üzerlerine geçirdikleri, bu yolla suçtan yaklaşık 150 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tapu ve icra kayıtlarının incelenmesiyle anlaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleriyle Osmangazi, Mudanya, Nilüfer, Yıldırım ve Kestel ilçe jandarma komutanlıkları tarafından 26 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle örgüt faaliyetleri altında tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları öne sürülen 21 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca bu kişilerin tüm mal varlıklarına el konuldu.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı. Diğer 12 zanlı ise 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

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