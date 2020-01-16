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  4. TEGV Muradiye Öğrenim Birimi’nden ‘Sanat’ sergisi

TEGV Muradiye Öğrenim Birimi’nden ‘Sanat’ sergisi

VAN HABERLERİ  | 16.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi tarafından sanat sergisi gerçekleştirdi.TEGV Muradiye Öğrenim Birimi öğrencileri tarafından 10 haftalık süre içinde düzenlenen etkinliklerden elde edilen çalışmalar, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Muradiye Öğrenim Birimi tarafından sanat sergisi gerçekleştirdi.
TEGV Muradiye Öğrenim Birimi öğrencileri tarafından 10 haftalık süre içinde düzenlenen etkinliklerden elde edilen çalışmalar, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, Jandarma Komutanı Enver Kaptan, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Zeki Gülmez, Abdullah Bayat ve Aziz Akman, okul müdürleri, gönüllüler ile öğrenci ve velileri katıldı. Düşler ve drama atölyesi ile fen ve matematiği eğlenerek öğren etkinliklerindeki ürünlerden oluşturulan sergiyi gezen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Savar ile beraberindekiler, çalışmalar hakkında Birim Sorumlusu Buket Müjde’den bilgi aldı. Sergilenen eserlerin çok kıymetli olduğunu dile getiren Kaymakam Savar, başarılarından dolayı TEGV öğrencilerini tebrik ederek, kendilerine satranç takımı hediye etti.
Sergiyle ilgili bilgi veren TEGV Muradiye Birim Sorumlusu Buket Müjde ise, sergideki eserlerin 10 haftalık yoğun bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. Müjde, “Sergimizde çocukların fen etkinliğinde yapmış oldukları deniz yıldızları, matematik etkinliğinde ise en yüksek kulelerin maketleri ve düşler atölyesinde ise stencil çalışması, Van Gogh’un doku çalışması, strafor baskı, örümcek tasarımı, akrilik boya ile tepedeki ağaç, grafiti çalışması yer aldı. Diğer taraftan yoğun emek isteyen ebru sanatı gibi çalışmalar da sergimizde yer aldı. Sergimizin açılışına katılan herkese gönülden teşekkür ederim” dedi.
Sergi, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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