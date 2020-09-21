YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TEGV ve Arçelik'ten uzaktan eğitime erişim için seferberlik

TEGV ve Arçelik'ten uzaktan eğitime erişim için seferberlik

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.09.2020 16:43 | Son Güncelleme

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, köy okullarındaki çocukların da eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmalarını sağlayabilmek için Arçelik ve Eski Arçelikliler Derneği ile bir araya gelerek Yeni Dünya Projesi'ne imza attı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Arçelik ve Beko yetkili satıcıları ile uzaktan eğitime erişimi kısıtlı öğrenciler için bir bağış kampanyası başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TEGV yöneticileri, köy okullarındaki çocukların da eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmalarını sağlayabilmek için Arçelik ve Eski Arçelikliler Derneği (EAD) ile bir araya gelerek Yeni Dünya Projesi'ne imza attı.

Kampanya kapsamında köy okullarında okuyan çocuklara uzaktan eğitime erişmeleri için sağlanacak tabletler sayesinde öğrenciler hem müfredat içerikleri hem de fen, matematik, İngilizce, bilişim, okuma, sosyal-duygusal öğrenme alanlarında TEGV’in sunduğu okul destek programları ile dijital eğitimle buluşabilecek.

Yeni Dünya Projesi ilk aşamada Kadıköy, Maltepe ve Kartal’da bulunan Arçelik ve Beko mağazalarının desteğiyle tüm tüketicilere ve kurumlara bu kampanyaya bağış desteği yapma çağrısında bulunacak.

TEGV'de toplanacak bağışlar karşılığında Arçelik'ten temin edilecek tabletler, öncelikle Beykoz-İstanbul ve Kurtalan-Siirt’te belirlenen köy ilkokullarında okuyan çocuklara ulaştırılacak.

- "Yeni dünya eğitim seferberliğine katılmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik olarak pandemi döneminde yerli ventilatör üretimi, kesintisiz yetkili servis hizmeti gibi birçok çalışmanın yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşların market alıverişini yaparak milletin emrine amade olduklarını belirtti.

Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin öncü şirketlerinden biri olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, eğitime önem veriyoruz. Şimdi de TEGV, yetkili satıcılarımız ve Eski Arçelikliler Derneği ile beraber uzaktan eğitime erişimin elzem olduğu bu günlerde Yeni Dünya eğitim seferberliğine katılmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Verebileceğimiz tüm destekler için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz."

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise, "25 yıldır ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocuklarımıza nitelikli eğitim desteği sunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı olarak gerekli içerik ve alt yapı çalışmalarımızı tamamladık; şimdi de uzaktan eğitim sürecimizi başlatıyoruz. Bu projemiz ile geçtiğimiz hafta son yolculuğuna uğurladığımız kurucumuz ve onursal başkanımız Suna Kıraç’ın ideallerinin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım daha atacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski Arçelikliler Derneği Başkanı Levent Alatlı da, "Bugün ülkemizin önemli bir sorunu olan uzaktan eğitim konusunda Arçelik ve TEGV ile bu projeyi geliştirmekten dolayı gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti
50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti
Kanga beğenilmedi
Kanga beğenilmedi
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:44
Öğle
13:02
İkindi
16:28
Akşam
19:11
Yatsı
20:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları coşku ile başladı
Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları coşku ile başladı
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.