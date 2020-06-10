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Tehlike oluşturan iki katlı metruk bina yıkıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 10.06.2020 13:19 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1. Etap Alanı içerisinde yer alan bir metruk binayı güvenlik tehlikesi sebebiyle yıktı.
Antalya’nın tarihi Balbey bölgesinde yer alan Yüksekalan Mahallesi 437 Sokak’a cepheli iki katlı bina vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ettiği ve görsel kirlilik oluşturduğu için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Geçtiğimiz Ocak ayında aynı sokakta bir başka metruk bina daha yıkılmıştı.
Büyükşehir Belediyesinin Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1. etap alanı içerisinde yer alan metruk bina ile ilgili mahalle sakinleri, tehlike oluşturduğu ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu şikayetinde bulundu. Karşısında kreş de bulunan metruk bina ile ilgili ivedi yıkım kararı alındı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bugün iş makinesiyle metruk binanı yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sırasında toz çıkmaması için ekipler tarafından enkaza sürekli tazyikli su sıkıldı. Yıkım işlemini Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı da yakından izledi.

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