TEI'den Dünya Havacı Kadınlar Günü kutlaması

ESKİŞEHİR (AA) - Dünya Havacı Kadınlar Haftası kapsamında Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında "Havacılığın Merkezine İlk Adımlar" projesiyle 500'e yakın kız öğrenci ile bir araya gelindi, ayrıca TEI'de düzenlenen havacı kadınlar buluşmasında "Güce Güç Katan Kadınlar Mentorluk Programı"nın lansmanı yapıldı.

Öğrencilere uçakların nasıl uçtuğu konusunda eğitici video izletildi. Videoda ayrıca İnsan Kaynakları Lideri Sibel Pişkin, havacılık sektöründe hangi alanlarda çalışılabileceğini ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

THY Boeing 737 pilotu Elif Coşkun, "Kadın Pilot Olmak" konusunda çocukları bilgilendirdi. Proje kapsamında eğlenceli etkinlikler de düzenlendi. 10 farklı okulda uçurulan pembe kağıt uçaklarla "Uluslararası Pembe Kağıt Uçak Meydan Okuma Etkinliği" yapıldı.

Havacılığın Güçlü Kadınları etkinliğinde, TEI'li kadın çalışanlarla bir araya gelen TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem çalışma hem de sosyal hayatta her türlü zorluğun üstesinden gelen siz kadın çalışanlarımızın kadınlar gününü kutlarım. Siz değerli kadın çalışanlarımızın katkılarını görmek gurur verici. Son yıllarda aldığımız ödüller de göstermiştir ki, kadın çalışanlarımız ve birlikte yaptığımız çalışmalar bizler için çok önemli. Onların rahatı ve refahı için TEI adına çalışmalarımız artarak devam edecektir. Havacılığın güçlü kadınlarıyla, gücümüze güç katmaya devam edeceğiz."

Gücün Kaynağı'nda Kariyer Aday Mühendislik Programı’na ise 18 öğrenci ile 16 deneyimli kadın yönetici katılıyor. 8 ana başlıktan oluşan ve 4 ay sürecek olan mentorluk programında, TEI kadın yöneticileri geleceğin havacı kadın adaylarına bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

