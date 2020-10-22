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TEİS'ten "grip aşı sırası gelmeden eczaneye gitmek bulaş riskini artırabilir" uyarısı

ANKARA HABERLERİ  | 22.10.2020 11:21 | Son Güncelleme

TEİS'ten "grip aşı sırası gelmeden eczaneye gitmek bulaş riskini artırabilir" uyarısı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Vatandaşlarımızın e-Nabız sistemi üzerinden grip aşısı alma hakkı olduğuna bakmadan eczanelerimize ve aile hekimliklerine gitmeleri aşı olmalarını sağlamayacağı gibi bulaş riskini de arttıracaktır." uyarısında bulundu.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, grip aşısının artık stratejik ilaç kapsamına girdiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ve mevsimsel grip nedeniyle aşı talebinin giderek arttığına vurgu yapan Saydan, "Geçmiş yıllarda, isteyen herkes grip aşısı olabiliyordu. Ancak şu an e-Nabız sistemine göre aşı yaptırma hakkı olduğunu gören hastalar aile hekimliğine gidip 'reçetem' sistemi üzerinden yazılmış elektronik reçetelerini alarak aşı yaptırabilecekler. Söz konusu elektronik reçete ile eczanemize gelen her hasta için grip aşısını sistemden ayrı olarak talep edeceğiz. Bu aşı Kovid-19 ilaçları gibi artık stratejik konumda. Sistem bundan sonra kurallara bağlı. Aşılar öncelikle e-Nabız sistemi üzerinden belirlenen riskli gruplara yapılacak. Gelen aşının karekodu bile hasta adına ayrıca düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

Grip aşısını tedarik etmenin başka bir yolunun bulunmadığının altını çizen Saydan, "Vatandaşlarımızın e-Nabız sistemi üzerinden grip aşısı alma hakkı olduğuna bakmadan eczanelerimize ve aile hekimliklerine gitmeleri aşı olmalarını sağlamayacağı gibi bulaş riskini de arttıracaktır." uyarısında bulundu.

Saydan, grip aşısının Kovid-19'dan korumadığını da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Grip belirtileri Kovid-19 belirtileri ile çok benzediğinden bu aşının yapılması bu yüzden önem arz etmektedir. Çünkü, grip aşıları ne kadar erken yapılırsa griple ilgili semptomlar azaltılmış olacak ve Kovid-19 teşhisi de daha kolay belirlenecektir.

Yaklaşık 8 aydır yaşadığımız Kovid-19 salgını nedeniyle kendimizi korumayı öğrendik. Zaten maskelerimizi takıyoruz, sosyal mesafeye ve el hijyenimize dikkat ediyoruz. Bu önlemler grip salgınının önüne geçilmesinde büyük yarar sağlayacaktır.

TEİS olarak inanıyoruz ki, Bakanlığımız tarafından getirilen aşı sayısı kademeli olarak arttırılacak, ilerleyen günlerde yeterli sayıda aşı alımı yapılarak riskli gruptaki vatandaşlarımızın hepsi de aşılanacaktır. Bu süreçte vatandaşlarımızın e-Nabız sistemi üzerinden aşı alma sıralarının gelip gelmediğini sabırla takip etmelerini rica ediyoruz. Eczanelerimizin bu sistem dışında aşı getirme imkanının olmadığını kamuoyunun bilgisine ve dikkatine sunarız."

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