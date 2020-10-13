TEİS'ten "marketlerde 'eczanemsi' reyonlar" uyarısı

Saydan, eczacıların zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini ve gıda takviyeleri , sağlık malzemeleri, kozmetik, zirai ilaçlar gibi ürünlerin profesyonel danışmanlığını yaptıklarını belirterek, eczacıların önceliğinin kar değil, insan sağlığı olduğunu vurguladı.

Eczacılık ve eczane ile ilgili tüm unvanlar, tanımlar ve amblemlerin sadece bu yetkiye sahip kişi ve kuruluşlarca kullanılabildiğini, bu unvanların eczacı ya da eczaneler dışındaki kişi ya da kuruluşlarca kullanılmasının, sağlık beyanı yapılarak ürün satışı yapılmasının yasalara aykırı olduğunu belirten Saydan, şunları kaydetti:

"Bu tür ürünlerin tanıtımlarında 'sadece eczanelerde' şeklinde vurgu yapılmasına rağmen, bu söylemlerin aksine eczane dışında satılmasına başlanması eczacı kamuoyunda infiale neden olmuştur. Geçmişte bu tip ürünlerin bilinçsizce eczane dışı kanallardan alınarak vitamin zehirlenmeleri, sitokin fırtınası ve zayıflama vaadiyle koma ve ölümlere yol açtığı unutulmamalıdır. Sağlıkta olumsuzluk yaşanmaması için tüm dünyada olduğu gibi, ilaç ve eczacılık hizmeti eczacılık fakültelerinden mezun olan eczacılar tarafından Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olan eczanelerde yürütülmektedir."

- "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yasal başvuruda bulunduk"

Saydan, iddia edilen girişimlerin önlenmesine yönelik harekete geçtiklerini belirterek, şöyle devam etti: