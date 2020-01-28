Tek ayağı olmayan kediyi sahiplendi

Suluova İlçe Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi tarafından tedavi ve kontrolleri yapılan tek ayaklı kediyi, hayvansever Sevim Tutkum Çatar sahiplendi.

Suluova MYO Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü öğrencileri tarafından sokakta bulunan ve Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim edildikten sonra en kısa sürede eski sağlığına dönmesi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ameliyatı gerçekleştirilen kediyi hayvansever Sevim Tutkum Çatar sahiplendi.

Samsun’un Havza ilçesinden Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini yakından görmek, yetkililerden bilgiler almak ve hayvan sahiplenmek için iletişime geçtiğini ifade eden hayvansever Sevim Tutkum Çatar, "Suluova Belediyesine böylesine güzel bir hizmeti gerçekleştirdiği için öncelikle teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız pet shoplardan hayvan almadan önce barınaklara gelip hayvanları görebilirler. Mutlaka istedikleri gibi bir hayvan bulacaklardır. O yüzden satılmak almak yerine sahiplenme yolu tercih edilmeli. Sahiplenme ile bir taraftan vatandaşlarımıza sevecen bir dost kazandırırken diğer taraftan da yardıma muhtaç sokak hayvanlarına da sıcak bir yuva sağlanmış oluyor" ifadeleri kullandı.