Tek dokunuşta tüm Huawei cihazlar arasında bağlantı

İSTANBUL (AA) - Huawei Share ve OneHop teknolojileri PC, tablet ve telefon gibi cihazlar arasında veri alışverişini sorun olmaktan çıkartıyor ve tek dokunuş ile tüm cihazlar arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor.

Huawei açıklamasına göre, evden çalışırken ve telefonla bilgisayar arasında dosya veya fotoğraf aktarmak istenildiğinde cihazlar arasında bağlantı kurmak için bir kabloya ihtiyaç bulunuyor. Çoğu kullanıcı bilgisayar, tablet, hoparlör ve cep telefonu gibi birden çok cihaza sahip ancak telefondaki içeriği hoparlöre veya TV'ye aktarmak istenildiğinde nereden başlanacağı bilinmiyor.

Cihazlar arasındaki donanım engelleri, tüketici deneyimini büyük ölçüde etkiliyor. Tüketiciler, gittikçe daha fazla akıllı cihaz kullanıyor, cihazlar arası akıllı bağlantı deneyimine her geçen gün daha da fazla ihtiyaç duyuyor. Tüketicilerin ister ofiste ister evde veya hareket halindeyken herhangi bir senaryodaki bir cihaza kolayca bağlanmasını sağlamak için Huawei, teknolojisini kullanarak Huawei Share'ı geliştirdi.