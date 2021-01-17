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Tek gözlü evde yalnız yaşayan gence Başkan Beyoğlu destek oldu

17.01.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Tek gözlü evde yalnız yaşayan gence Başkan Beyoğlu destek oldu

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tek gözlü evde yalnız yaşayan 32 yaşındaki Veysi Gezer’i ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladı.İlçede ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek destek olmasıyla takdir toplayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yardıma muhtaç olduğunu dile getiren bir vatandaşın daha yüzünü güldürdü.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tek gözlü evde yalnız yaşayan 32 yaşındaki Veysi Gezer’i ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladı.
İlçede ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek destek olmasıyla takdir toplayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yardıma muhtaç olduğunu dile getiren bir vatandaşın daha yüzünü güldürdü. Yunus Emre Mahallesinde ailesinden kalma tek gözlü evde ikamet eden Veysi Gezer’i ziyaret eden Beyoğlu, geçimini hurdacılık yaparak sağladığını belirten 32 yaşındaki genç ile sohbet ederek durumu hakkında bilgi aldı. Gezer’in gıda ve nakdi destek ihtiyacını karşılayan Başkan Beyoğlu, imkanlar dahilinde ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara destek olmaya gayret gösterdiklerinin altını çizdi.

Destek için Beyoğlu’na teşekkür etti
Anne ve babasını yıllar önce kaybettiğini belirten 32 yaşındaki Veysi Gezer, çok kötü koşullarda yaşama tutunmaya çalıştığına dikkat çekerek kendisine destek eli uzatan Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti. Gezer, “Annem ve babam olmadığı için burada yalnız yaşıyorum. Evin durumu gördüğünüz gibi çok kötü. Zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyorum. Ziyaret edip destek sağladığı için başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.
Mahalle ziyareti sırasında bazı vatandaşların davetini geri çevirmeyen Beyoğlu, birçok eve misafir olarak vatandaşların çeşitli konulardaki taleplerini dinledi. Başkan Beyoğlu’nun Yunus Emre Mahallesi’ndeki ziyaretlerine eşi Dürdane Beyoğlu da katıldı.

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