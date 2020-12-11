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Tek katlı metruk evde çıkan yangın korkuttu

BİLECİK HABERLERİ  | 11.12.2020 14:45 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde tek katlı metruk ahşap bir evde çıkan yangın korkuttu.Edinilen bilgiye göre, Tekke Mahalle Sefer Sokak’ta bulunan kullanılmayan tek katlı metruk ahşap bir evde sabah saatlerinde alevler yükselmeye başladı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde tek katlı metruk ahşap bir evde çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Tekke Mahalle Sefer Sokak’ta bulunan kullanılmayan tek katlı metruk ahşap bir evde sabah saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören çevredeki sakinler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek, alevlerin çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürülen yangın sonrası mahalle sakinleri rahat bir nefes alırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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