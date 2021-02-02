Tek kullanımlık karton bardaklara dikkat

Pandemi dönemiyle birlikte daha fazla kullanılmaya başlanan karton bardaklar insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Abacıgil, dayanıklılık sağlamak için iç yüzeyinin polietilen plastik ile kaplanan karton bardakların, sıcak suya maruz kalmaları ile birlikte bu tabakaların bozularak bardak içindeki sıvıya mikroplastikler karışabildiğini ve bu durumun da kansere yol açabildiğini belirtti.

Plastiklerin insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin artması ile birlikte tek kullanımlık kağıt ve kartonlar en yaygın tercih edilen gıda paketleme ile tüketme ürünleri arasında yer aldı. Uygun fiyatlı olmaları, kolayca temin edilebilmeleri, hafif olmaları, neme ve mikrobiyal etkilenime karşı bariyer oluşturabilmeleri nedeniyle son yıllarda giderek kullanımları daha da arttı. Bu ambalaj ürünlerinden birini de tek kullanımlık bardaklar oluşturuyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Abacıgil, karton bardakların tehlike saçtığını ifade etti. Karton bardakların dayanıklılık sağlanması için içerisinin polietilen plastik ile kaplandığını ifade eden Abacıgil, “Tek kullanımlık bardakların yüzde 90-95 gibi büyük bir kısmı kağıttan yapılmış olmakla birlikte, su geçirmezlik, esneklik ve dayanıklılık sağlamak için iç yüzeyi, polietilen plastikten ve bazen de kopolimerlerden yapılmış hidrofobik bir filmle kaplanıyor. Yapılan çalışmalar, sıcak suya maruz kalmaları ile birlikte bu film tabakasının bozulduğunu, bardak içindeki sıvıya mikroplastiklerin yani 1 nanometre - 1 milimetre arası plastik parçacıkların, florür, klorür, sülfat, nitrat gibi iyonlar ile kurşun, krom, kadmiyum gibi ağır metallerin geçtiğini göstermektedir” dedi.