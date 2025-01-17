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  4. Tek öğrencili okulda karne heyecanı: Hasret'in azmi notlarına da yansıyor! 9 yaşında ama hedefi büyük

Tek öğrencili okulda karne heyecanı: Hasret'in azmi notlarına da yansıyor! 9 yaşında ama hedefi büyük

17.01.2025 10:10
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2 derslikli okulun tek öğrencisi Hasret'in eğitim azmi yürekleri ısıttı. Van'ın Yaşlıdal mezrasında okuyan 9 yaşındaki Hasret Aydın karnesini büyük bir heyecanla bir gün önce aldı. Hasret'i her gün okula getirip götüren öğretmeni Şahin Aydın, küçük kızın başarı oranının her geçen gün iyiye gittiğini söyledi. Bu arada Hasret'in "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" sorusuna verdiği yanıt da duyulmaya değer...

Tek öğrencili okulda karne heyecanı: Hasret'in azmi notlarına da yansıyor! 9 yaşında ama hedefi büyük

Okulun tek öğrencisi olsa da azmi elden bırakmayan Hasret, sobanın başında ısındıktan sonra derslerini dikkatle dinliyor. Sömestir tatili öncesine karne heyecanı yaşayan Hasret, "Öğretmenimin verdiği kitapları da tatilde bol bol okuyacağım” deyip hedefini açıkladı. Öğretmen Aydın ise "Bir öğrenci için okulu açmak büyük bir fedakarlık" derken Hasret'in eğitimiyle ilgili de konuştu.

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ÖĞRENCİ SAYISI 22'YLE BAŞLADI

Gürpınar ilçesine 70 kilometre uzaklıktaki Dağseven Mahallesi'nin 15 hane ve 90 nüfuslu Yaşlıdal mezrasındaki 2 derslikli okulda eğitim gören Hasret Aydın, okulun tek öğrencisi. 1998'de inşa edilen, 22 öğrenci ile eğitim-öğretim yılına başlayan okulda, 3 yıl önce öğrenci sayısı 3'e düştü. 2 yıl önce de 2 öğrencinin ortaokula başlaması ile okulda sadece 1 öğrenci kaldı.

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ÖĞRETMENİ HER GÜN OKULA GETİRİYOR, SOBAYI YAKIYOR

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 yıldır ücretli atanan öğretmen Şahin Aydın, okulun tek öğrencisi Hasret'le yakından ilgileniyor. Her gün Hasret'i evinden alıp okula getiren öğretmen Aydın, sobayı yaktıktan sonra derslere başlıyor. Okula gelen Hasret sobanın etrafında bir süre ısındıktan sonra dersbaşı yapıyor.

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"DOKTOR OLMAK İSTİYORUM"

İşlediği ders ve kitap okuma etkinliğinden sonra sömestir tatili nedeniyle karnesini bir gün önceden öğretmeni Aydın'ın elinden alan Hasret Aydın, okuyup doktor olacağını belirtti. Aydın, “Karnemi aldığım için çok heyecanlıyım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Okulun tek öğrencisiyim. Öğretmenimin verdiği kitapları da tatilde bol bol okuyacağım” dedi.

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"HASRET'İN BAŞARISI HER GEÇEN YIL DAHA İYİ"

Okulda 3 yıldır ücretli öğretmenlik yapan Şahin Aydın, bu yıl da Hasretle birlikte eğitim-öğretime devam ettiklerini söyledi. Aydın, "Hasret okulun tek öğrencisi olduğu için yakından ilgileniyorum. Hasret'in bu yılki karnesi önceki yıllara göre biraz daha iyi. Başarı oranı her geçen yıl artıyor. Sabah gelip sobayı yakıyorum, sınıfı temizliyorum ve tüm hazırlıkları yaptıktan sonra derslere başlıyoruz. Ben sınıfı düzenlerken Hasret de o esnada kitap okuyor. Bir öğrenci için okulu açmak büyük bir fedakarlık. Bizimle ilgilenip her türlü desteği veren ilçe kaymakamımız ve il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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MEZRADAKI-OKULUN-TEK-OGRENCISI-HASRET-K_517787_153309Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Karne okul
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