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  4. Tek pozitif vakası kalan Tunceli’de her vatandaşa ücretsiz maske

Tek pozitif vakası kalan Tunceli’de her vatandaşa ücretsiz maske

TUNCELİ HABERLERİ  | 29.04.2020 13:08 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele kapsamında en başarılı iller arasında olan ve bilinen tek vaka olan Tunceli’de valilik koordinesinde şehre kazandırılan tekstil atölyesinde üretilen 200 bin maske vatandaşa ücretsiz dağıtılıyor.Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de korona virüs salgınına karşı her türlü tedbir alınıyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında en başarılı iller arasında olan ve bilinen tek vaka olan Tunceli’de valilik koordinesinde şehre kazandırılan tekstil atölyesinde üretilen 200 bin maske vatandaşa ücretsiz dağıtılıyor.
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de korona virüs salgınına karşı her türlü tedbir alınıyor. Valilik koordinesinde yapılan çalışmalarla alınan önlemler sayesinde salgının daha fazla yayılmasının önüne geçilirken, 9 vakadan 8’inin taburcu olduğu, birinin de tedavisinin sürdüğü biliniyor. Salgınla mücadele kapsamında kendi kendine yeten kentte valiliğin desteğiyle Organize Sanayi Bölgesi’nde açılan tekstil fabrikasında 200 bin adet maske üretimi yapıldı. Üretilen maskeler “Vefa Sosyal Destek Grupları” tarafından kentin çeşitli noktalarında kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Maskelerini alan vatandaşlar, kentte ilk andan itibaren yapılan çalışmalarla olumla gelişmeler elde edildiğini belirterek ilgililere teşekkür etti.
Vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yapan Vali Tuncay Sonel, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, organize sanayi bölgesinde 2 yıl önce açtığımız Peri Tekstil Fabrikamızda ürettiğimiz 200 bin maskeyi kent genelinde ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyoruz” dedi.

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