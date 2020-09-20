YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Tek Tık’la yatırım

Tek Tık’la yatırım

ERZURUM HABERLERİ  | 20.09.2020 17:04 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri bir web sitesi ile tek çatı altında topladıklarını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri bir web sitesi ile tek çatı altında topladıklarını açıkladı. Yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlerin www.yatirimadestek.gov.tr adresini ziyaret edebileceğini ifade eden Bakan Varank, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tık’la ulaşabilirsiniz” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, yatırımcıların, girişimcilerin iş ve işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı devreye aldı. Yapılan yeni çalışmayı Bakan Varank duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı 26 kalkınma ajansının, yatırımcıların yatırım öncesi, yatırım süreci ve yatırım sonrası iş ve işlemlerini tek elden takip ettiğini belirten Varank, “Ajanslarımız, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu her konuda ve devlet destekleri hakkında ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti sunuyor” dedi.
Bakan Varank, ülkeleri ticarî iş süreçleri ve yatırım kolaylığı açısından kıyaslayan Dünya İş Yapma Kolaylığı Endeksinde Türkiye’nin, istikrarlı bir şekilde üst sıralara tırmandığını vurgulayarak, “Yatırımcılarımızın işlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Devlet destekleri bilgilerini tek bir platformda toplayan www.yatirimadestek.gov.tr adresli internet sitesi yayın faaliyetine başladı” diye konuştu.
241 destek tek tık uzağınızda
Devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri tek çatı altında toplayan sitenin yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlerin hizmetine sunulduğunu belirten Bakan Varank, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 241 farklı desteğine tek tık’la ulaşabilirsiniz” dedi.
Yatırımcılar, internet sitesinde yer alan Teşvik Robotunu kullanarak, yatırım yapmayı düşündükleri şehir ve sektörle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvikleri hakkında da bilgi sahibi olabiliyor. Yatırım teşviklerinin hesaplamalarını yaparak teşviklerin sunduğu tüm avantajları görebiliyor.
81 ilde yer alan ve kalkınma ajanslarına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten yatırım destek ofisleri (YDO), sitede bulunan “Soru-Cevap” kısmında yatırımcıların merak ettikleri soruları yanıtlıyor. Böylece yatırımcının yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için yararlanabilecekleri tüm devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyacakları danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanıyor. Aranan desteğe en kısa sürede ulaşılabilmek için arama motorunda gelişmiş bir akıllı algoritma tekniği kullanıldı. Bu sayede, sitede yer alan arama kutusuna destek programı adı, konusu, kurum adı gibi anahtar kelimeler girildiğinde destekler listeleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, daha önce de kendisine bağlı ajansların hafızası niteliğindeki rapor, politika belgesi ve analitik çalışmaları, www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr adresinde toplamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandıAylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandı
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Asırlık dut ağacı zamana meydan okuyor
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Çobanlardan genel kurul tepkisi
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Yaban tavşanı avladılar, 4 bin 715 TL ceza yediler
Ahilik Haftası’nda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu
Ahilik Haftası’nda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu

Erzurum Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
04:30
Sabah
05:54
Öğle
12:13
İkindi
15:40
Akşam
18:23
Yatsı
19:42

Erzurum Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Evren Eczanesi
Palandoken
Burak Eczanesi
Yakutiye
Gülakar Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Erzurum'da sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Erzurum'da sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı Kovid-19'dan hayatını kaybetti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Reddedilmek yoğun acı hissetmeye neden oluyor
Reddedilmek yoğun acı hissetmeye neden oluyor
İrlanda, Bulgaristan Ve Almanya’dan Gelen Öğretmenler Abdullah Bilge’yi Makamında Ziyaret Etti
İrlanda, Bulgaristan Ve Almanya’dan Gelen Öğretmenler Abdullah Bilge’yi Makamında Ziyaret Etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.