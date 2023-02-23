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Tek yönlü ters şeride giren sürücüler kazaya davetiye çıkardı

23.02.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde okulun bulunduğu sokak tek yön olarak belirlendi ama sürücüler aldırış etmedi.

Tek yönlü ters şeride giren sürücüler kazaya davetiye çıkardı

İlçenin Nihat Kantarcı Caddesi ile Metin Yurtbay Caddesi arasında bulunan Bilge sokak tek yönlü yol oldu, sürücüler tabelayı ya görmediklerini söylediler yada aldırış etmediler. Barbaros Kutlutaş Ortaokulu önü okul giriş ve çıkışlarda öğrenciler, okul servisleri sorun yaşadığı için ve trafiğin en yoğun olduğu cadde olmasından dolayı yolun tek yön olması kararı alındı. Tek yönlü olan okul yolunda umursamadan ters şeritte giden dikkatsiz sürücüler tabelayı görmediklerini söyleyerek yol boyunca tehlikeli şekilde yollarına devam ettiler.

Barbaros Kutlutaş öğrencileri, ’yol tek şerit oldu ama kimse bizi düşünmüyor’ diyerek şunları söylediler, “Okulumuzun önünden geçen yol tek yön oldu. Ancak kurallara uymayan araç sürücüleri üst yönden bu tarafa doğru gelmeye devam ediyor ve bizim hayatımızı tehlikeye atıyorlar. Tek yön olduğuna sevindik askında. Yalnız kurallara hala uyulmadığı için geçenler oluyor. Sürücüler tabelalara dikkat etsinler, kurallara uysunlar. Kurallara uymadıkları halde hızlı geliyorlar ezilmek korkusu yaşıyoruz hem de trafiği sıkıştırıyorlar. Trafik tek şeritli ama kimse uygulamıyor, bizde karşıya geçemiyoruz. Yokuş aşağı inerken hızlı geldikleri için durmuyorlar, yol vermiyorlar.”

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