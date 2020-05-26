Tek yumurta ikizi doktorlar Kovid 19'a karşı birlikte mücadele veriyor

Onur Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünye Devlet Hastanesi acil servisinde pratisyen hekim olarak çalıştıklarını, kardeşiyle birlikte bir süredir hastanede görev yaptıklarını söyledi.

Her gün, gelen hastalara Kovid-19 testi yapan ikiz doktorlar, hastaların ateşlerini kontrol ederek, sağlık durumlarını takip ediyor.

Her doktor gibi sabah saatlerinde hastanedeki görev yerlerini alan Onur ve Oğuz Şahin, yönetmeliğe uygun şekilde önlemlerini aldıktan sonra hastalarıyla yakından ilgileniyor.

Ünye Devlet Hastane si'ne yaklaşık 3 yıl önce atanan ikiz doktorlar Onur ve Oğuz Şahin, yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19 ) mücadelede en ön safta yer alarak salgının bir an önce son bulması amacıyla ellerinden geleni yapıyor.

Onur Şahin, kardeşiyle mesleğe başladıkları günden bu yana omuz omuza çalışarak hastalarına şifa dağıttıklarını kaydederek, "Devletimizin bizlere ihtiyaç duyduğu bu dönemde ikiz kardeşimle omuz omuza çalışmak bize onur ve gurur vermektedir." dedi.

Yaşanan süreçte hiçbir ekipman sorunu yaşamadıklarını anlatan Şahin, bu konuda Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Vatandaşlara da uyarıda bulunan Onur Şahin, "Kovid-19 vakalarında bir azalma olduğu gerçek. Ancak hiçbir şey bitmiş değil. Tüm halkımıza tedbirleri elden bırakmamalarını davet ediyoruz." diye konuştu.

- Ailelerinden uzakta görev aşkıyla çalışıyorlar

Dr. Onur Şahin, salgın başladığından bu yana Tokat'ta yaşayan ailelerinden uzakta kaldıklarını ifade ederek, "Onları da riske atmamak adına ailelerimizden uzak kalmak durumundayız. Çünkü onlara bu virüsü bulaştırırsak onlar da başkalarına bulaştıracaklar. Bu süreçte gerek ailemiz gerekse de yakın çevremizle görüşmemeye olabildiğince dikkat ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hastalarının daha önceki süreçte kardeşiyle kendisini sürekli karıştırdığını belirten Onur Şahin, ancak bu süreçte koruyucu elbiseyi tüm sağlık çalışanlarının kullanmasından dolayı böyle bir sorunla karşılaşmadıklarını sözlerine ekledi.