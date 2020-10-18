Tek yumurta ikizi doktorlar şifa dağıtıyor

İSMİHAN ÖZGÜVEN - İlk ve ortaokulun yanı sıra üniversitede de aynı sıraları paylaşan, tek yumurta ikizi Sefa ve Zülfikar Arlıer kardeşler, hekimliklerini de aynı hastanede sürdürüyor.

Benzerlikleriyle çoğu zaman doktor arkadaşları ve hastalar tarafından karıştırılan Arlıer kardeşler, görev yaptıkları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara derman oluyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Sefa Arlıer, AA muhabirine, ikiz kardeşiyle aynı hastanede görev yaptığını, bundan da büyük keyif ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Kardeşiyle ilk ve ortaokulu birlikte okuduklarını, lisede ayrıldıklarını ancak üniversitede buna dayanamayıp birlikte Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandıklarını belirten Arlıer, farklı branşlarda ihtisas yapmanın dışında her şeylerinin birbirine çok benzer olduğunu dile getirdi.

Arlıer, tek yumurta ikizi olmaları dolayısıyla özellikle ilkokul yıllarında öğretmen ve arkadaşlarının kendilerini çok fazla karıştırdığını, bu benzerliklerini o dönemde kimi zaman yaramazlık yaptıklarında, "Ben yapmadım, o yaptı" diyerek karşıdakinin aklını karıştırmak için kullandıklarını anlattı.