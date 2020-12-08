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Tekeri çıkan tomruk yüklü römork yan yattı

SİVAS HABERLERİ  | 08.12.2020 16:52 | Son Güncelleme

Sivas’ta tekeri yerinden çıkan tomruk yüklü römork yan yattı, yaralanan olmayan kazada tomruklar boş alana devrildi.Edinilen bilgiye göre kaza Sultan şehir bulvarı üzerinde meydana geldi.

Sivas’ta tekeri yerinden çıkan tomruk yüklü römork yan yattı, yaralanan olmayan kazada tomruklar boş alana devrildi.
Edinilen bilgiye göre kaza Sultan şehir bulvarı üzerinde meydana geldi. B.Y. idaresindeki 58 HC 608 plakalı traktör seyir halindeyken römorkunun arka sağ tekerinin yerinden çıkması üzerine yan yattı. Traktörün römorkunda yüklü olan tomruklar ise yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yolda güvenlik önlemi aldı. Bulvar üzerinde trafikte bir süre aksama yaşandı. Şans eseri kazada kimsenin yaralanmadı. Römorkun traktör yardımıyla kaldırılmasının ardından tomruklar yol kenarından toplandı.

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