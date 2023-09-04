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Tekerlekli kayak sporcuları köy yolunda yarışlara hazırlanıyor

04.09.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’teki tekerlekli kayak sporcuları, Tatvan’a bağlı Benekli köyü yolunda yarışlara hazırlanıyor.

Çalışmalarını Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Benekli köyü yolu, Tatvan sahil yolunda ya da Nemrut yolunda gerçekleştiren kayakçılar, hem yarışmalara hem de kış sezonuna hazırlanıyorlar. Elverişli olan Benekli köyü yolundaki çalışmalarda yaklaşık 25 sporcu, Tekerlekli Kayak Antrenörleri Sedat Doymaz ve Celal Apak yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz, çok güzel bir alt yapıya sahip olduklarını belirterek, imkanlar dahilinde ellerinden geldikçe en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Doymaz, “Türkiye Kayak Federasyonunun 2023-2024 kış ve yaz sezon hazırlıklarına devam ediyoruz. Zaman zaman yaklaşık 40-50 sporcuya ulaşabiliyoruz. Her geçen yıl sporcu potansiyelimiz artıyor. Sporcu velilerimizle sürekli istişare halindeyiz. 2023 kış sezonunda biatlon dahil olmak üzere 50’ye yakın madalya aldık. Geçtiğimiz ay 23-26 Ağustos tarihlerinde Sinop’ta yapılan ‘Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası’nda serbest stil gençlerde sporcumuz Baran Demir Türkiye şampiyonu oldu. Serbest stil yıldızlarda Sefa Elkatmış yine Türkiye üçüncüsü oldu. Tüm hızımızla antrenmanlarımız devam ediyor. Kış sezonuna iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Haftanın 6 günü genç ve dinamik ekibimle yeni antrenörlerimizle federasyon nezdinde büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Her geçen gün camiamız büyüyor. Çok güzel bir alt yapıya sahibiz. İmkanlarımız dahilinde elimizden geldikçe en iyisini yapıyoruz. 2024 kış sezonuna çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz çok daha iyi yerlere gelmek. Sporcularımızın olimpiyatlara kadar gitmesi bizim en büyük hedefimizdir. Bu hedefimizi elimizden geldikçe gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve yapacağımıza da inanıyoruz. Ben tüm sporcu ve antrenörlerimin en iyi şekilde çalışmalarını sürdüreceğine inanıyorum” diye konuştu.

Kendilerine ait bir pistin olması halinde çok daha iyi çalışacaklarını belirten Doymaz, “Zaman zaman Tatvan’a bağlı Benekli köy yolunda çalışıyoruz. Alanımız güzel ama araç gelip gittiği için biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bazen de Nemrut Krater Gölü yolunda ve Tatvan sahilinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama kendimize ait özel bir pistimiz yok. Özel pistimiz olsa çok daha güzel çok daha elverişli çalışırız. Daha da başarılı oluruz. İnşallah kendimize ait bir tekerlekli kayak pistimiz olur” dedi.

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