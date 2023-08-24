YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Sinop’ta başlıyor

Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Sinop’ta başlıyor

24.08.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’un Boyabat ilçesinde düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası öncesi genç sporcular için tekne turu yapıldı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası 24-26 Ağustos tarihleri arasında Sinop’un Boyabat ilçesinde gerçekleşecek. Boyabat - Durağan karayolu Daylı köyü mevkiinde yapılacak şampiyona öncesi sporcular Sinop’ta bir araya geldi.

Sporcular, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Aşıklar Caddesi’nde düzenlenen törene katıldılar. Saygı duruşu ile başlayan tören İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Tören sonrası sporcular kendileri için kiralanan gezi teknelerine binerek deniz turu gerçekleştirdi. 3 gün sürecek şampiyonada 17 ilden 170 sporcu, 20 hakem, 2 federasyon temsilcisi, 17 antrenör ve idareci katılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmangazi Belediyesi’nden istihdama büyük katkıOsmangazi Belediyesi’nden istihdama büyük katkı
Bodrum’a 2 gemiyle 2 bin 231 yolcu geldiBodrum’a 2 gemiyle 2 bin 231 yolcu geldi
Ardahan’da 131 bin 596 kök kenevir imha edildiArdahan’da 131 bin 596 kök kenevir imha edildi
Anahtar Kelimeler:
Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 24 Ağustos Perşembe

İmsak
04:14
Sabah
05:49
Öğle
12:47
İkindi
16:33
Akşam
19:35
Yatsı
21:04

Sinop Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Perşembe

Yildirim eczanesi
Duragan
Şifa eczanesi
Erfelek
Özlem eczanesi
Turkeli
Cumhuriyet eczanesi
Merkez
Ekin eczanesi
Gerze
Yaşam eczanesi
Boyabat
Sihhat eczanesi
Ayancik
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Bir anda dükkanda kavga etmeye başladılar! Cebinden satır çıkarttı

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

Her satırı korkunç! Saçını palayla kesip boynundan yere zincirledi

Her satırı korkunç! Saçını palayla kesip boynundan yere zincirledi

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.