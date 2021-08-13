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Tekerlekli Sandalye Akıncılar Tenis Türkiye Şampiyonası sona erdi

13.08.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekerlekli Sandalye Akıncılar Tenis Türkiye Şampiyonası sona erdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Akıncılar Tenis Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca yeni Hükümet Konağı arkasındaki tenis kortlarında düzenlenen müsabakalara 24 ilden 35 sporcu katıldı. 4 gün süren ve 6 kategori düzenlenen şampiyona final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Erkeklerde Emirhan Toper, kadınlarda Nurşen Şen, kuadda Uğur Altınel, küçüklerde Emirhan Toper, çift erkeklerde Turan Akalın-Hüseyin Çelik, çift kadınlarda Nurşen Şen-Fatma Kıdıl birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından verildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, her yıl bir milli takım kampını Demirci'de yapacaklarını belirterek, "İlçenin tertemiz doğasında milli takım sporcularına burada kamp yaptırarak 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlanmak istiyoruz." dedi.

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