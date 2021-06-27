Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 1907 Fenerbahçe üçüncü oldu

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off üçüncülük maçında 1907 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 59-56 yendi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan üçüncülük maçında, yarı final serisinde Beşiktaş HDI Sigorta'ya 2-1 kaybeden 1907 Fenerbahçe ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşısında diğer yarı final serisini 2-0 yitiren Galatasaray karşılaştı.

Tek maç üzerinden yapılan üçüncülük karşılaşmasından 59-56 galip ayrılan 1907 Fenerbahçe, ligde sezonu üçüncü bitirerek bronz madalya kazandı.

Aynı salonun ev sahipliği yapacağı final serisinin ilk karşılaşmasında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş HDI Sigorta, saat 18.00'de karşılaşacak.



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