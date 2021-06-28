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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu Yalova'da belli oldu

28.06.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaderili Şirketler Grubu CEO'su Tevfik Talas: - "Terma City olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Böyle önemli bir organizasyonun parçası olmaktan gurur duyduk"

İSTANBUL (AA) - Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nün (YOSK) ev sahipliğinde Yalova Terma City'nin katkılarıyla düzenlenen Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde haftalardır süren mücadelede İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı şampiyon oldu.

Karaderili Şirketler Grubu açıklamasına göre, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Türkiye'de tekerlekli sandalye basketbolunun en iyi takımları ve oyuncuları yarıştı. Şampiyon takım kupalarını; Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk, IWBF Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Münir Gökmen, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ve Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas'ın elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tevfik Talas, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yer alan tüm takımlara kapılarını sonuna kadar açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde sürecin başından bu yana otellerimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uygulayarak sorunsuz bir şekilde ilerledik. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin tüm etaplarında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi birçok dev takımın yer aldığı ülkemizin farklı bölgelerinden gelen 15 takımın sporcularına, hakemleri, federasyon yetkilileri olmak üzere yaklaşık 500 kişilik kafileye ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece onur duyduk.

Terma City olarak spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek. Engelli sporcularımıza kapılarımız ardına kadar açık, onlar için elimizden gelen tüm engelleri kaldırdık. Terma City olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Böyle önemli bir organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyduk. Hem Yalova iline hem de spora katkımız olduysa ne mutlu bize... Şampiyonluğu göğüsleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı ve camiasını ve Süper Lig'de finali ikinci olarak bitiren Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı tebrik ediyorum."

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