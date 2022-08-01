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Tekerlekli Sandalye Genç Milli Basketbol Takımı, İsrail'de kampa girdi

01.08.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekerlekli Sandalye Genç Milli Basketbol Takımı, İsrail'de kampa girdi

Tekerlekli Sandalye Genç Milli Basketbol Takımı, Gençler Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında İsrail'de kampa girdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Aksaray'daki hazırlık kampını noktalayan milliler, başkent Tel Aviv'de İsrail Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile 4 Ağustos'a kadar ortak kamp yapacak. Kamp süresince iki ülke takımları hazırlık maçı oynayacak.

Milliler, 22 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde arasında ise son kampını Yalova'da gerçekleştirecek.

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