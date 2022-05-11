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  4. "Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvaları" yarın Antalya'da başlayacak

"Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvaları" yarın Antalya'da başlayacak

11.05.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corendon Airlines'ın sponsorluğunda ilk kez düzenlenecek turnuvalarda, 28 ülkeden 85 tekerlekli sandalye tenisçisi mücadele edecek

İSTANBUL (AA) - Corendon Airlines'ın sponsorluğunda ilk kez gerçekleştirilecek "Tekerlekli Sandalye Tenisi Turnuvaları", Antalya Megasaray Tennis Academy ev sahipliğinde düzenlenecek.

Corendon Airlines'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, spor alanındaki yatırımlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek "Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvaları"na sponsor olan Corendon Airlines, bu iş birliğiyle sporda engelleri kaldırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda "Tekerlekli Sandalye Tenisi Turnuvaları", 12-15 Mayıs'ta Engelliler Haftası'nda "Corendon Airlines Open", 16-19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Haftası'nda "Corendon Sports Open" adıyla gerçekleştirilecek.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu organizasyonunun destekleriyle düzenlenecek turnuvalarda 4 kıtadan, 28 ülkeden, 85 tekerlekli sandalye tenisçisi, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan toplamak için mücadele edecek.

Turnuvalarda, aralarında dünya 11 numarası Uğur Altıner'in yanı sıra dünya genç kızlar 7 numarası Zeliha Aksak gibi isimlerin bulunduğu 7 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Ayrıca, kadınlar kategorisinde Japonya'dan dünya 16 numarası Saki Takamuro, Almanya'dan dünya 15 numarası Katharina Kruger ve Fransa'dan dünya 27 numarası Zoe Maras mücadele edecek.

Erkekler kategorisinde ise Avusturyalı dünya 23 numarası Nico Langmann, dünya 27 numarası ABD'li Casey Ratzlaff ve dünya 34 numarası Fransız Gaetan Menguy, Paris Paralimpik Oyunları'na puan toplamak için Corendon Airlines Open ve Corendon Sports Open'da korta çıkacak.

"Erkek", "Kadın", "Quad" ve "Junior" kategorilerinde mücadele edilecek turnuvaların ardından kazanan sporculara Corendon Airlines'tan sürpriz uçak ve konaklama ödülleriyle beraber 6 bin dolar para ödülü de dağıtılacak. Bunların yanı sıra Paris'te düzenlenecek 2024 Paris Paralimpik Oyunları için de katılım sağlayan tenisçiler puan kazanmış olacak.

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