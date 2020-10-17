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Tekerlekli sandalyeli Ümit'in kapısının önü rahat dolaşsın diye asfaltlandı

ANKARA HABERLERİ  | 17.10.2020 15:43 | Son Güncelleme

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: - "Ümit'in mutluluğu hiçbir hizmetle asla ölçülemez" - Ümit Altay: - "Doğal gaz ve su altyapısı için kazı yapılınca yollar bozuldu. Tekerleğim patladı. Gidip gelmekte çok zorlanıyordum. Kış aylarında çamur oluyordu"

Mamak Belediyesi doğal gaz ve su alt yapı çalışmaları nedeniyle akülü tekerlekli sandalyesiyle evinin önünde rahatça dolaşamayan doğuştan engelli 24 yaşındaki Ümit Altay'ın kapısının önünün asfaltlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kutludüğün Mahallesi'nde oturan doğuştan engelli Altay, altyapı ve kazı çalışmaları nedeniyle akülü tekerlekli sandalyesiyle evine rahat girip çıkamadığı için Belediyeye çağrıda bulundu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den kapısının önündeki yola asfalt serilmesini isteyen Altay'ın isteği yerine getirildi.

Belediye ekipleri, kapısının önündeki yola asfalt serdikleri Altay'ın akülü sandalyesiyle yeniden dolaşmasının önündeki engeli kaldırmış oldu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sevginin olduğu yerde tüm engellerin kalkacağını belirterek, "Ümit'in mutluluğu hiçbir hizmetle asla ölçülemez." ifadesini kullandı.

- "Artık daha rahat gidip geleceğim"

Babasını 4 yaşındayken kaybeden ve annesi çalıştığı için babaannesi ve dedesinin baktığı Altay, evinin önündeki yolun asfaltlanmasından dolayı çok memnun olduğunu dile getirdi.

Her gün akülü aracıyla dedesinin evine gittiğini aktaran Altay şöyle konuştu:

"Doğal gaz ve su altyapısı için kazı yapılınca yollar bozuldu. Tekerleğim patladı. Gidip gelmekte çok zorlanıyordum. Kış aylarında çamur oluyordu. Belediyeye ulaşarak asfalt atılmasını istedik onlar da sağ olsunlar gelip hemen attılar. Evin girişine de ricada bulunduk, oraya kadar da yardımcı oldular. Artık daha rahat gidip gelebileceğim. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum."

Babaanne Rahime Altay da yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ümit'in annesi çalıştığı için Mamak'taki evinden gündüzleri yanına geldiğini aktaran Altay, "Yaşlı olduğum için kaldırıp indirmem zor oluyor. Markete siparişim olduğunda gider gelir. Benim elim ayağım. Her işimi yapar. Tekeri çukurlara giriyordu, ben bu yaşlı halimle çıkarmaya çalışıyordum. Lastikleri de patlıyordu. Asfaltı yaptılar. Allah razı olsun. Rahat şekilde gidip gelecek." dedi.

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