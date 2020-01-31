"Tekerlekli sandalyeye asla oturmam" demişti, şimdi milli takımda

FERDİ UZUN - Serebral palsi hastası 16 yaşındaki Begüm Pusat, bir dönem "O sandalyeye asla oturmam" diyerek reddettiği tekerlekli sandalye basketbolunda, milli takıma yükselme başarısı gösterdi.

25 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı ve Aydın ADÜ Genç Efeler Takımı oyuncusu Begüm Pusat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren basketbolu çok sevdiğini, ailesinin desteği ve uzun fizik tedavi süreci sonunda, yeterince kullanamadığı sol el ve ayağını daha iyi kullanabilecek düzeye geldiğinde de basketbol oynamaya başladığını söyledi.

İzmir'deki bir maçta tanıştığı Beşiktaş'ın tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncularından Cem Gezinci'nin kendisine tekerlekli sandalye basketbolu oynayabileceğini söylediğini, başlarda tekerlekli sandalyeye sıcak bakmamasına karşın bu fikrini değiştirdiğini aktaran Pusat, şöyle konuştu:

"O sandalyeye asla oturmam' demiştim. Çok utanıyordum. Şu an çok saçma bir düşünce gibi geliyor ama o zamanlar öyle düşünüyordum. O sandalyeye oturunca insan bir daha kalkamıyormuş onu öğrendim. İnsanların bir şeyler başarabilmesi, yürek işi olması çok güzel bir şey. Ellerin acıyor, tırnağın çıkıyor ama sen o kadar çok seviyorsun ki asla pes etmiyorsun. O çizgiden içeriye girdim mi bütün engeller kalkıyor. Bunları gördükçe sandalyeme daha çok bağlandım ve bir daha ayrılamaz oldum."