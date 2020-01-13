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  4. Tekespor farklı kazandı: 9-0

Tekespor farklı kazandı: 9-0

ISPARTA HABERLERİ  | 13.01.2020 17:44 | Son Güncelleme

Isparta 2.

Tekespor farklı kazandı: 9-0

Isparta 2. Amatör Futbol Ligi’nde heyecan başladı.
Hafta sonunda gerçekleştirilen müsabakalarda, grubun favori ekiplerinden Tekespor, Bağıllıspor’u 9-0 gibi farklı skorla mağlup etti.
Sav Sahası’nda oynanan maçı Berkan Çetin, Tufan Selvi ve Mehmet Akif Demir isimli hakemler yönetti.
Tekespor’u galibiyete taşıyan golleri ise İbrahim Çetin (4), Ferdi Tayfur Tosun (2) Ekrem Küçüksaçlılar, Süleyman Kırmızıgül ve Muharrem Peçe attı.
Isparta 32 Spor’a bu sezon verdiği katkılarla tanınan İş Adamı Onur Yiğiter’in kurduğu Tekespor, yaptığı transfer ve imkanlarıyla da son dönemde dikkatleri üzerinde topladı.

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