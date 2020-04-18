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Tekfen Filarmoni, 23 Nisan’a özel olarak diğer orkestralara meydan okuyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.04.2020 11:28 | Son Güncelleme

Tekfen Filarmoni’nin çocuklara özel sürprizi 23 Nisan Perşembe günü orkestranın sosyal medya hesapları ve YouTube kanalında yayınlanacak

İSTANBUL (AA) - Tekfen Filarmoni, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla tüm orkestralara meydan okuyor.

Tekfen Filarmoni'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen özel sanat kurumlarından Tekfen Filarmoni, koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle evden dışarı çıkılamayan bugünlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara unutamayacakları bir an yaşatmak için çok özel bir “challenge” başlatıyor.

Tekfen Filarmoni, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla tüm orkestralara meydan okuyor. Tekfen Filarmoni, "Evimizde de olsak, gelin siz de çocuk şarkılarını, marşlarını çalın, #23NisanChallenge hashtag’i ile paylaşın, 23 Nisan’da Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara armağan edelim, bayramı coşkuyla kutlayalım.” çağrısında bulunuyor.

Tekfen Filarmoni’nin çocuklara özel sürprizi 23 Nisan Perşembe günü orkestranın sosyal medya hesapları ve YouTube kanalında yayınlanacak.

Tekfen Filarmoni’nin sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoyla meydan okuduğu orkestraların aralarında ise Antalya Devlet Opera ve Balesi, Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Çoksesli Korosu, Gedik Filarmoni Orkestrası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Opera Bale İstanbul, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası, Karşıyaka Chamber Orchestra, Limak Filarmoni Orkestrası, Olten Sanat, Orkestra Akademik Başkent, Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası bulunuyor.

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