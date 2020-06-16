Tekfen Tarım ve SUNUM’un dayanıklı patates projesine TÜBİTAK desteği

İSTANBUL (AA) - Tekfen Tarım ile Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (SUNUM) Türkiye patates yetiştiriciliğinde sorun olan hastalık etmenlerine dayanıklı patates çeşidi geliştirilmesi için yürütülen projesi, TÜBİTAK 2244 Programı’ndan destek almaya hak kazandı.

Tekfen Tarım'dan yapılan açıklamaya göre, Tekfen Tarım, Türkiye’nin önemli araştırma merkezlerinden Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ile tarımsal ürünlerin üretim ve süreçlerine yönelik nanoteknoloji ve biyoteknoloji temelli moleküler düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi konusunda ortak projeler geliştirmek üzere iş birliğine imza atmıştı. Bu hedef doğrultusunda araştırma ve inovasyon projeleri geliştirmek üzere; SUNUM akademisyenleri ve iş geliştirme ekipleri “Tekfen Tarım-SUNUM Araştırma ve İnovasyon Arama Konferansı” etkinlikleri ile iki kez bir araya geldi. Tekfen Tarım ve SUNUM iş birliği kapsamında geliştirilen Türkiye’de hastalık ve virüslere dayanıklı patates çeşidi geliştirilmesi için uygun ıslah yöntemleri ile tespit cihazlarının geliştirilmesi projesi TÜBİTAK 2240 Programı tarafından destek almaya hak kazandı.