Tekfen, Türkiye İklim ve Su Liderleri arasında

İSTANBUL (AA) - Tekfen Holding, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyişini değiştirmeyi hedefleyen Carbon Disclosure Project (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarında ayrı ayrı "A (-)" bandında derecelendirilerek "Türkiye İklim ve Su Liderleri" arasında yer aldı.

Tekfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl yayınladığı Küresel Risk Raporu, gelecek 10 yılda gerçekleşme olasılığı en yüksek 5 küresel riski; "aşırı hava olayları", "iklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki başarısızlık", "doğal afetler", "biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem tahribatı" ile "insan kaynaklı çevresel zarar ve afetler" olarak listeledi.

Çevresel risklerin her geçen gün etkisini artırdığı bu dönemde, başta kamu ve özel kuruluşlar olmak üzere herkese önemli sorumluluklar düşüyor. Sadece bugüne değil, yarınlara da sürdürülebilir bir dünya bırakmak için bu alandaki çalışmalarını sürdüren Tekfen Holding, "dünyanın en güçlü yeşil sivil toplum kuruluşu" olarak tanınan CDP İklim Değişikliği Programı ve Su Programı'nda "A (-)" bandında yer aldı. Şirket, böylece Türkiye'nin İklim ve Su Liderleri arasında yer alma başarısı gösterdi.