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Tekfen Vakfı’nın müzik bursu için başvurular başlıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.06.2020 14:49 | Son Güncelleme

Başta Tekfen Filarmoni olmak üzere Türkiye'deki orkestralar için yetkin müzisyenler yetiştirmek amacıyla sağlanacak burs, lisans düzeyindeki yurt dışı eğitim kurumlarında geçerli olacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önemli özel sanat kurumları arasında yer alan Tekfen Vakfı, klasik müziğe olan desteğini sürdürerek, geçtiğimiz sene başlattığı müzik bursu programını bu yıl da sürdürüyor.

Tekfen Vakfı'nın açıklamasına göre, başta Tekfen Filarmoni olmak üzere Türkiye'deki orkestralar için yetkin müzisyenler yetiştirmek amacıyla sağlanacak burs, lisans düzeyindeki yurt dışı eğitim kurumlarında geçerli olacak.

Burs, kendine kariyer hedefi olarak orkestra müzisyenliğini seçen tüm lisans öğrencilerini kapsıyor. Başvurular "http://www.tekfen.com.tr" adresi üzerinden 5-30 haziran tarihleri arasında kabul edilecek.

Online olarak gerçekleştirilecek başvuru sürecinin ardından 2’nci aşamaya geçen adayların, paylaştıkları eser listesinden jüri tarafından belirlenecek bir eseri icra etmeleri talep edilecek. Ardından adaylar, kendilerine bildirilen tarih aralığında bu eseri yine dijital yayın platformlarından sunacak ve burs jürisi ile dijital olarak yapılacak mülakata girecek.

Tekfen Vakfı’nın geçen yıl başlattığı müzik bursu programına ilk yılda 50’ye yakın öğrenci başvurmuştu. Değerlendirmelerin ardından sergiledikleri başarılı performansla burs almaya hak kazanan Yunus Altıkanat (viyolonsel) eğitimine Berlin’deki Barenboim-Said Akademie'de, Seyfi Can Dağlar (fagot) ise Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin'de devam ediyor.

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