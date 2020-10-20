Tekin, "Birlik beraberlik içinde yapılan en güzel hizmet"

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Birlik beraberlik için çok güzel bir hizmeti bugün başlatmış olduklarını söyledi.

Alaplı ilçesinden geçen Alaplı Çayı’nın Karadeniz’e döküldüğü alanda Devlet Su İşleri ve Alaplı Belediyesi ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Alaplı Belediye Başkanı Sayın Nuri Tekin ve DSİ yetkileri çalışmanın yapıldığı Çay ağzında incelemeler de bulundu.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Burada çok güzel bir çalışma yapıldığın belirterek, “Ben öncelikle Kaymakamımız başta olmak üzere DSİ çalışanlarına AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karacan’a ve İl genel meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir sorunu el birliği vererek çözmeye çözüme kavuşturuyoruz. Çayın Karadeniz’e döküldüğü alan uzun zamandır kapalıydı. Balıkçılar tekneleriyle Karadeniz’e açılmakta zorluk yaşıyordu. Bu gün itibariyle çayın ağzında temizleme çalışmaları başladı. İnşallah en kısa sürede temizlenerek olası taşkınların önüne geçmiş olacağız. Balıkçılarımızda rahatlıkla Karadeniz’e çıkış yapabilecekler. Ben emeği gecen herkese çok teşekkür ediyorum. İlçemizde Birlik beraberlik için çok güzel hizmet başlamış oldu" dedi.

