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Tekin Doğum gününü kutlayan gazetecilere Kent Meydanı müjdesi verdi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.09.2020 16:14 | Son Güncelleme

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı’da yatırım hamlesine, Karşıyaka sahil dolgusu ve Kent Meydanı ile başlayacaklarını belirtti.Tekin’ e makamında sürpriz doğum günü pastası kesen Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ,Başkan Tekin’in 53 yaş günü kutladı.Tekin, Gazetecilere anlamlı jestinden ötürü teşekkür ederek, ilçede yapılacak yatırımlarla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi." Kent Meydanı Karşıyaka’ya yapılacak"Alaplı Karşıyaka Terminal arkasındaki sahil dolgusunda 23 dönümlük alanın kısa sürede hayata geçirileceğini kaydeden Tekin, "Alaplı Halk Otobüslerinin bulunduğu otopark alanını itfaiye karşısına taşıyoruz.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı’da yatırım hamlesine, Karşıyaka sahil dolgusu ve Kent Meydanı ile başlayacaklarını belirtti.
Tekin’ e makamında sürpriz doğum günü pastası kesen Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ,Başkan Tekin’in 53 yaş günü kutladı.
Tekin, Gazetecilere anlamlı jestinden ötürü teşekkür ederek, ilçede yapılacak yatırımlarla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.
" Kent Meydanı Karşıyaka’ya yapılacak"
Alaplı Karşıyaka Terminal arkasındaki sahil dolgusunda 23 dönümlük alanın kısa sürede hayata geçirileceğini kaydeden Tekin, "Alaplı Halk Otobüslerinin bulunduğu otopark alanını itfaiye karşısına taşıyoruz. Belediye dükkanlarından kendilerine ofis veriyoruz. Karşıyaka terminal arkasındaki dolgu sahası ilçenin en güzel yeri, bu proje bizim olmazsa olmazımız. Buraya kent meydanı yapacağız. Havuzları ile oturma gurupları ile meydanı ile cazibe merkezi olacak. Bu hizmeti iki yıl içinde gerçekleştireceğiz." dedi.
"Mesire alanını geri alınacak"
Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi Çamlık ormanlarında daha önce belediye bünyesinde olmasına karşın kendisinden önceki belediye yönetiminin Orman İşletmesine devir etmesi sebebiyle tekrar alanın kendilerine devir edilmesi yönünde girişimlerde bulunduklarının altını çizen Tekin, "Alaplı’mızda piknik ve mesire alanı ihtiyacını karşılayacağız. Alanda orman mühendisimizi görevlendirdik, çalışmalarını sürdürüyor. Halkımızın kısa sürede hizmetine sunacağız, bundan kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.
Alaplı İlçesi Taş başı mevkii ile Okullar Caddesi arasında sahil ulaşımını daha kolay sağlamak adına üst geçit yapacaklarına da dikkat çeken Tekin sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Bu projemizde tamamladıktan sonra Alaplı Çekirdek tepe olarak adlandırılan bölgeye yap- işlet-devret modeliyle şehir terası yapıyoruz. Alaplı Çay boyunda dernekler için yöresel evler, Tek binasının olduğu dükkânlarını yıkılıp yeni bulvar yapılması da önem verdiğimiz projeler arasında. Bu projelerimizin tamamını 2. 5 yıl içinde bitirmiş olacağız. Biz tüm Alaplı halkının beklentilerine hizmet ve yatırım yaparak karşılık vereceğiz" dedi.

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