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Tekin, "Herkesin mutlu olacağı şehir kuruyoruz"

ZONGULDAK HABERLERİ  | 22.07.2020 13:07 | Son Güncelleme

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yenilenen şadırvanda incelemelerde bulundu.Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yenilenen şadırvan inşaatı ve Cumhuriyet Caddesinde incelemelerde bulundu.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yenilenen şadırvanda incelemelerde bulundu.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yenilenen şadırvan inşaatı ve Cumhuriyet Caddesinde incelemelerde bulundu. Başkan Tekin, Şadırvan ve Cumhuriyet Caddesini kente yakışır ve temiz bir hale getirdiklerini belirterek, “Daha güzel bir Alaplı için kentimizin her yerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hükümet Caddesinden sonra Cumhuriyet Caddesindeki altyapı ve baskı beton çalışmalarını tamamladık. Cumhuriyet Caddesi daha modern ve tertemiz bir hale geldi. Şadırvan ‘da ise yenileme çalışmaları hafta sonuna kadar tamamlanması için yoğun şekilde ekiplerimiz çalışıyor. Şadırvanın olduğu meydan ışıl, ışıl, Cumhuriyet Caddesi ise, Hükümet Caddesi gibi zemini rengarenk olacak. Vatandaşlarımızın dinlenmeleri için oturma alanları önümüzdeki günlerde yerleştirilecek. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak bunu için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz Alaplımızı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşlarımıza sunmaktır. İlçemizi her alanda geleceğe daha güçlü bir biçimde taşımak için ortaya koyduğumuz hizmet odaklı yönetim anlayışı ile akıp geçen zamana karşı büyük mücadele verdik. Yaptığımız birçok hizmete yeni halkalar eklemek adına kendimizle yarıştık. Az konuşup çok iş yaptık. Herkesin yaşamaktan mutlu olduğu ve ait olmaktan dolayı iftihar ettiği bir şehir kurmak ve gelecek nesillere aktarmak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

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