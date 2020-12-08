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Tekin’den ikametgah çağrısı, "Daha güçlü bir Alaplı için bu çağrıya kulak verin”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.12.2020 10:23 | Son Güncelleme

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "İkametgahını yaşadığımız yere taşıyalım belediyemizin hizmet kalitesini arttıralım” sloganıyla yaz aylarında köyde bahar ve kış aylarında büyük ölçüde şehirde ikamet eden vatandaşlara hitaben İkametgâhlarını şehir merkezine taşımaları için çağrıda bulundu.Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Değerli Alaplılar, Şuanda TUİK resmi rakamlarında ilçe merkezindeki nüfus 19.923 kişidir.

Tekin’den ikametgah çağrısı, "Daha güçlü bir Alaplı için bu çağrıya kulak verin”

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "İkametgahını yaşadığımız yere taşıyalım belediyemizin hizmet kalitesini arttıralım” sloganıyla yaz aylarında köyde bahar ve kış aylarında büyük ölçüde şehirde ikamet eden vatandaşlara hitaben İkametgâhlarını şehir merkezine taşımaları için çağrıda bulundu.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Değerli Alaplılar, Şuanda TUİK resmi rakamlarında ilçe merkezindeki nüfus 19.923 kişidir. Bilindiği üzere Belediyemizin en büyük gelir kaynağı İller Bankası’ndan aldığı paylardır. Buda Belediye sınırları içinde resmi olarak ikamet edenlerin sayısına göre belirlenmektedir. Belediyemizin İller Bankası’ndan alacak olduğu payın artması, hizmet kalitemizin artması anlamına gelmektedir. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek, ekonomik anlamda daha güçlü Alaplı Belediyesi için Merkez Belediye nüfusumuzu arttırmamız gerekiyor. Yaz aylarında köyde bahar ve kış aylarında büyük ölçüde şehirde ikamet eden vatandaşlarımız ayrıca diğer İl ve İlçelerde yaşayan değerli hemşerilerimiz ikametgahlarını şehir merkezine taşımalarını rica ediyorum. El ele verirsen Belediye nüfusumuzu arttırabilirsek genel bütçe gelirlerimiz artacak ve ekonomik olarak daha da güçleneceğiz. Daha güçlü bir Alaplı için tüm hemşerilerimin gerekli hassasiyet ve özeni göstererek örnek vatandaşlığın gereğini yerine getireceğine inanıyorum" dedi.
Başkan Tekin, ikamet taşıma işlemlerinin son gününün 31 Aralık 2020 tarihi olduğunu kaydetti.

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