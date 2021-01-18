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Tekin,"Karla mücadele çalışmamız devam ediyor "

18.01.2021 23:43 | Son Güncelleme:
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Alaplı Belediyesi ekipleri kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve ilçedeki günlük yaşamın aksamaması için öncelikle ara halterlerde iş makineleriyle birlikte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Alaplı’da 2 gündür etkili olan ve kenti beyaza büründüren kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Alaplı Belediyesi ekipleri kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve ilçedeki günlük yaşamın aksamaması için öncelikle ara halterlerde iş makineleriyle birlikte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Alaplı’da 2 gündür etkili olan ve kenti beyaza büründüren kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, öncelikle ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması yapıyor.
Sahada karla mücadele çalışmalarını yakından takip eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçede etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz yolları açmak için gece gündüz çalıştığını söyledi.
Öncelikle ana halterler ve hastane yollarını açık tutmaya çalıştıklarını ifade eden Tekin, “İlçemizde yaşanan kar yağışı ile vatandaşlarımızın günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklık yaşanmaması için ekiplerimiz gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca tuzlama ve kumlama çalışmalarımızda devam ediyor. Öncelikle ana halterler, hastane ve sağlık ocaklarının yollarını açık tutmaya çalışıyoruz. Zabıta ekiplerimiz acil hastalar, hamileler ve diyaliz hastalarını hastanelere taşıyor. İtfaiye ekiplerimiz denizden çektiği tuzlu suyla yolları kardan temizliyor. Karla mücadele çalışmalarımız ara vermeden devam ediyoruz. Bizler karla mücadelemizi sokaklarımızda sürdürürken, vatandaşlarımızı da kişisel tedbirlerini almaya, kış lastikleri olmadan dışarı çıkmamaya davet ediyoruz." dedi.

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