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Tekirdağ AFAD 2019’da 15 bin 636 öğrenciye eğitim verdi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 25.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

Tekirdağ AFAD 2019 yılında il genelinde 14’ü tatbikatlı, 11’i Simülasyon Tırında olmak üzere 61 okulda, toplam 15 bin 636 öğrenci ve 857 öğretmene "Temel Afet Bilinci" konulu eğitim verdi.Tekirdağ genelinde 15’i tatbikatlı olmak üzere toplam 32 resmi ve özel kurumlarda çalışan 2062 personele "Temel Afet Bilinci" konulu eğitim verildi.Namık Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetiminde bölümünde öğrenim gören 24 üniversite öğrencisine uygulamalı Temel Arama ve Kurtarma Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleştirildi.

Tekirdağ AFAD 2019’da 15 bin 636 öğrenciye eğitim verdi

Tekirdağ AFAD 2019 yılında il genelinde 14’ü tatbikatlı, 11’i Simülasyon Tırında olmak üzere 61 okulda, toplam 15 bin 636 öğrenci ve 857 öğretmene "Temel Afet Bilinci" konulu eğitim verdi.
Tekirdağ genelinde 15’i tatbikatlı olmak üzere toplam 32 resmi ve özel kurumlarda çalışan 2062 personele "Temel Afet Bilinci" konulu eğitim verildi.
Namık Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetiminde bölümünde öğrenim gören 24 üniversite öğrencisine uygulamalı Temel Arama ve Kurtarma Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleştirildi. Süleymanpaşa kredi ve yurtlar kurumu müdürlüğünde kalan toplam 48 Üniversite Öğrencisine afetler hakkında eğitim verilerek deprem tahliye tatbikatı yapıldı.
Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ Gençlik Merkezinde kurs gören 144 üniversite ve lise öğrencisine “Temel Afet Bilinci” Eğitimi verildi.
2019 yılında Afete Hazır Birey ve Aile eğitimleri kapsamında 3 bin 577 kişiye Temel Afet Bilinci eğitimi verildi.
AFAD’ın Gönüllülük Projesi kapsamında Süleymanpaşa, Ergene, Malkara ve Muratlı İlçelerinde gönüllülük faaliyetleri başlatılarak, 366 vatandaş E-Devlet üzerinden gönüllü oldu. 205 kişinin ise sistem üzerinden eğitimleri tamamlandı. Ayrıca Ergene İlçesinde bulunan 60 gönüllüye AFAD Müdürlüğünce eğitim verildi.
Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 30 personelden oluşan Acil Kurtarma ve Yardım Ekibi (AKYE) kurulmuş 3 gün teorik 1 gün pratik olmak üzere 4 gün eğitim verildi.
66. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli 400 subay, astsubay, erbaş ve ere Afet ve Acil Durumlar Hakkında bilgilendirilme gerçekleştirilerek, arama kurtarmada kullanılan malzeme tanıtımı yapıldı.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi (SEKAPS) kullanıcısı 48 personele eğitim verildi.
Tekirdağ’da kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan 134 Sivil Savunma Uzman ve Amirine eğitim veridi. 154 Kamu Kurum ve Kuruluş personeline de “KBRN Şüpheli posta Eğitimi” verildiği belirtildi.

Tekirdağ AFAD 2019’da 15 bin 636 öğrenciye eğitim verdi

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Cerkezkoy
Yeni Sağlık Eczanesi
Corlu
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Corlu
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Hayrabolu
Tunalı Eczanesi
Kapakli
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Malkara
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