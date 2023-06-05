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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde genel sekreterin de aralarında olduğu 3 yönetici görevinden uzaklaştırıldı

05.06.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığının, "depremzedelerin seçimden hemen sonra kaldıkları otelden çıkarılmaya çalışıldığı" iddialarına yönelik Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer sorumlular hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı İsa Karadağ geçici süre görevlerinden uzaklaştırıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca açılan soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Soruşturmayı yürüten müfettişlerin Tekirdağ'a geldiğini ifade eden Albayrak, "Soruşturma devam ederken benim bir açıklama yapmam doğru olmaz. Soruşturmanın sonucunu bekleyelim her şey daha iyi olur. Şu anda soruşturmada ismi geçen isimler görevden alınmadılar. Bu isimler soruşturma devam edene kadar görevlerinden geçici bir süre uzaklaştırıldılar. Soruşturma sonucuna göre hareket edilecek." diye konuştu.

DEPREMZEDELERİN KONAKLAMA HİZMETİNİ AFAD ÜSTLENMİŞTİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası 50 kişinin barınması için Kumbağ Turizm İşletmeleri AŞ ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan sözleşmede, depremzedelerin 13 Şubat-13 Ağustos 2023 tarihlerini kapsayan dönemde tesiste kalmaları öngörülmüştü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal'ın imzasını taşıyan 16 Mayıs 2023 tarihli yazıda, afetzedelere yönelik geçici konaklama hizmetinin 21 Mayıs 2023 tarihinde sonlandırılmasına karar verildiği belirtilerek, AFAD tarafından gerekli işlemlerin yapılması istenmişti.

Gelişmelerin ardından AFAD Başkanı Yunus Sezer imzası ile Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilen yazıda, konaklama hizmetinin AFAD tarafından üstlenileceği ifade edilmişti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise depremzedelerin, sözleşme bedelinin tamamlanması sebebiyle Valilik ve AFAD'a bilgi verilerek koordineli bir şekilde otellerden AFAD'ın konaklama tesislerine nakledileceği bildirilmişti.

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