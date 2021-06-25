Tekirdağ için sağanak uyarısı

Tekirdağ çevrelerinde 3 saat boyunca kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Tekirdağ çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın 3 saat boyunca kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

