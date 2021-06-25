Tekirdağ için sağanak uyarısı

Tekirdağ çevrelerinde 3 saat boyunca kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Tekirdağ çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın 3 saat boyunca kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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