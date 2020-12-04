Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Erduğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Erduğan, yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü" başlıklı karesini seçti.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafını beğenen Erduğan, sporda ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" karesine oy verdi.

Erduğan, fotoğrafların çok anlamlı ve birbirinden güzel olduğunu, seçim yaparken zorlandığını söyledi.

