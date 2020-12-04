YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Erduğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Erduğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 04.12.2020 12:30 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Erduğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Erduğan, yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü" başlıklı karesini seçti.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" fotoğrafını beğenen Erduğan, sporda ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" karesine oy verdi.

Erduğan, fotoğrafların çok anlamlı ve birbirinden güzel olduğunu, seçim yaparken zorlandığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/

Tekirdağ Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:11
Öğle
13:05
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:15

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Berk Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
İlhan Eczanesi
Kapakli
Kardelen Eczanesi
Cerkezkoy
Pınar Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Nevra Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.