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Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri Şehir Hastanesi’nin işleyişi hakkında bilgi aldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.10.2020 10:11 | Son Güncelleme

Yakın zamanda hizmete girecek olan Tekirdağ Şehir Hastanesi yetkilileri, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü başkanlığında Kayseri Şehir Hastanesini ziyaret etti.İl Sağlık Müdürü Doç.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri Şehir Hastanesi’nin işleyişi hakkında bilgi aldı

Yakın zamanda hizmete girecek olan Tekirdağ Şehir Hastanesi yetkilileri, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü başkanlığında Kayseri Şehir Hastanesini ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmet Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, şehir hastanesi başhekim yardımcıları ve YDA yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette misafirler şehir hastanesi yerleşkesinde incelemelerde bulunarak, işleyişi hakkında bilgi aldılar.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Aykut Demirkıran, Destek Hizmetleri Başkanı Muhsin Kaynar, Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Çağatay Onar, Başhekim Yardımcısı Dr. Berat Özdemir ve Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Yapı Denetim İşleri Daire Başkanı Mustafa Sakarya’ nın yer aldığı heyet Başhekimlik toplantı salonunda Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Halit Baykan’ ın hastane işleyişi hakkındaki genel sunumunun ardından sırasıyla; Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Kulesi, Radyoloji Bölümü, Laboratuvarlar, MYM, Sterilizasyon Ünitesi ve yetişkin acil servisi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Kayseri Şehir Hastanesinin İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli liderliğinde, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve ekibinin gayretli ve özverili çalışmalarıyla tüm şehir hastaneleri için örnek teşkil ettiğini ifade eden heyet, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kayseri Şehir Hastanesi işleyişindeki başarının birlik ve beraberlik ruhuyla yoğrulmuş, profesyonel bakış açılarının ve bitmez tükenmez gayretlerin ve ekip çalışmasının içerisinde olduğunun altını çizen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli “Enfeksiyon hastalıkları uzmanı bir başhekime şehir hastanemizin sahip olması özellikle bu dönem bizler için büyük bir şans Prof. Dr. İlhami Çelik ve ekibi bu süreci başarıyla yürütüyorlar. Umarım bugünkü ziyaretiniz Tekirdağ Şehir Hastanemizin işleyişi için faydalı örnekler teşkil eder. Şimdiden Allah hayırlı ve uğurlu etsin” dedi.

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