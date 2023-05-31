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Tekirdağ kirazında hasat başladı

31.05.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan, adına festival düzenlenen kirazın hasadı başladı.

Sabahın erken saatinde meyve bahçelerine gelen üreticiler yoğun mesai harcıyor.

Öğle saatlerine kadar özenle toplanan kirazlar satışa hazır hale getiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine, geçen yıl 3 bin 440 ton rekolte elde edildiğini söyledi.

Bu yıl kentte 3 bin 711 ton rekolte beklendiğini ifade eden Öcal, Tekirdağ kirazının görüntüsü ve lezzetiyle adından söz ettirdiğini vurguladı.

"BU YIL VERİM ÇOK İYİ"

Üreticilerden Eşref Meral, 17 yıldır kiraz üretimi yaptığını, bu yıl verimden memnun olduklarını söyledi.

Meral, "Kirazı toplaması çok zor. Sabah erken saatlerde geliyoruz, öğlene kadar topluyoruz ve sıcak olduğunda bırakıyoruz. Geçen seneye göre havaların yağışlı olmasından dolayı bu sene hasadımıza geç başladık. Bu yıl verim çok iyi. Bahçemden 3,5 ton verim bekliyorum." diye konuştu.

Üretici Cemile Özen de Tekirdağ kirazının diğer kirazlara göre çok daha lezzetli olduğunu belirtti.

TEKİRDAĞ KİRAZ FESTİVALİ

Tekirdağ Kiraz Festivali, bu yıl 8-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Festival kapsamında Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri, kiraz tanıtım etkinliği, en iyi kiraz yarışması, spor turnuvaları, açık hava sinema gösterileri, resim ve kompozisyon yarışmaları ile konserler düzenlenecek.

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festival hasat

Tekirdağ Namaz Vakitleri 31 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:39
Sabah
05:34
Öğle
13:13
İkindi
17:11
Akşam
20:41
Yatsı
22:27

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