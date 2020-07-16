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Tekirdağ köftesi "coğrafi işaret tescil belgesi" aldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.07.2020 16:37 | Son Güncelleme

Tekirdağ köftesi "coğrafi işaret tescil belgesi" aldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ köftesine Türk Patent ve Marka Kurumunca "coğrafi işaret belgesi" verildi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan açıklamaya göre, "Tekirdağ köftesi" coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanmasının ardından tescile hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Tekirdağ köftesinin senelerdir yerli ve yabancı turistler tarafından bilindiğini belirtti.

Kentin en önemli ürünlerinin başında gelen meşhur köftenin, hastalıktan ari bölgede doğal ortamda yetişen hayvanların etlerinin, maharetli ustalar tarafından özenle seçilerek en doğal ve en sağlıklı haliyle hazırlandığını ifade eden Günay, şunları kaydetti:

"Oda olarak girişimlerimiz sonucunda Tekirdağ köftesini tescil ettirerek, denetlenebilir ve marka olma yolundaki potansiyelini hayata geçirerek, şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına da katkı sunmayı hedefledik. Köftemizin hem ülkemizde hem de uluslararası pazarlarda daha kaliteli, daha güvenilir şekilde yerini alması için yapılan çalışmaların sonucunda coğrafi işaret tescil belgesini almış bulunuyoruz."

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